"الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف

مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن دعوات جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين لإدخال القرابين وذبحها خلال ما يسمى بعيد الفصح اليهودي داخل باحات المسجد الأقصى تعتبر تصعيدا خطيرا في الحرب الدينية.

وقالت إن استمرار مثل هذه الدعوات تمثل نهجا للاحتلال ومستوطنيه لاستهداف وتهويد المقدسات الإسلامية.

وحذرت الحركة -في بيان على موقعها الرسمي- من تداعيات هذه الدعوات المتطرفة، مؤكدة أنها لن تغير من هوية المسجد الأقصى، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية أو حقّ فيه.

مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس مقدساته، وسيبقى الحصن المنيع للدفاع عن مسرى نبيّه.

وكانت جماعات الهيكل قد دعت المستوطنين للبدء بمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى ومحيطه في السادس من أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أن العيد يبدأ رسميا في 13 من الشهر الجاري ويستمر أسبوعا كاملا، وسعى المستوطنون اليهودي لإدخال وتقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى في سنوات سابقة.

ودعت حماس -في بيانها- جماهير “أمتنا العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة”.

كما حثت جماهير الشعب الفلسطيني في “القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط، والوُجود المكثف في باحات المسجد الأقصى”، لإفشال مخططات المستوطنين، ومنع أيّ محاولة لإدخال القرابين أو أداء الطقوس التلمودية.