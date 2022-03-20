الأقمار الصناعية: الروس يحفرون خنادق في محيط كييف

بحسب التقارير الجديدة في ما يخص القوات الروسية ان التوتر الداخلي قد بدأ، وذلك لدخول القوات يومها لـ25 دون السيطرة الكاملة على كيفف، وبالمقابل أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف لإخفاء آلياتهم، في حين كشفت مصادر لرويترز عن محاولات أميركية للزج بتركيا في الصراع.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول “جنوب” تمنع أوكرانيا “مؤقتاً” من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.

سياسياً، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال جونسون إنه يعتقد أن البعض في إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لديهم “وجهة نظر ثانية” بشأن الموقف الحيادي الذي تنتهجه الصين في ما يتعلق بتحركات روسيا ضد جارتها الغربية.

وفي الجانب الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

وفي آخر التطورات الحاصلة بالحرب، بحيث أعلن انفصاليو لوغانسك ان القوات الأوكرانية قصفت مناطقنا 4 مرات خلال الساعات ال 24 الماضية، كما وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية ان روسيا نقلت مرتزقة أجانب جددا إلى الحدود مع بلادنا.