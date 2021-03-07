الأقمار الصناعية تكشف آثار الغارة على “منشأة نفطية” شمالي سوريا

التقطت الأقمار الصناعية صورا لضربة صاروخية يشتبه في أنها استهدفت منشأة نفطية تستخدمها قوات المعارضة المدعومة من تركيا في شمال سوريا أشعلت حرائق في منطقة كبيرة حولها.

وألقت جماعات المعارضة السورية باللوم على روسيا في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة الماضي بين بلدتي جرابلس والباب بالقرب من الحدود مع تركيا.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “سفنا حربية روسية في البحر المتوسط أطلقت ثلاثة صواريخ أصابت مصافي نفط بدائية وشاحنات صهاريج في المنطقة”. وقال نشطاء بالمعارضة إن الغارة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز” حللتها وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد حريقا اندلع في منطقة بالقرب من جرابلس بين يومي الجمعة والسبت صباحا.

وبينت صور سابقة بالأقمار الصناعية للموقع، على بعد 75 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب السورية، مئات الشاحنات الصهريجية متجمعة في المنطقة.

وفي صورة يوم السبت ظهرت علامات احتراق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت فيها الشاحنات، وأظهرت مراقبة النيران بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، والتي تراقب الومضات المرتبطة بالحرائق أو الانفجارات، الحرائق في الموقع بالساعات الأولى من صباح يوم السبت.

ولم يتسن لـ”أسوشيتد برس” التحقق بشكل مستقل من التقارير عن إطلاق صواريخ من سفينة حربية روسية، ولم تعلق روسيا على الحادث.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الصواريخ “باليستية”، لكنها قالت إنه لم يتضح من نفذ الهجمات. وتسيطر تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفة معها على أجزاء كبيرة من شمال سوريا.

