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الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تسجّل نموّا اقتصاديا بنسبة 7.5%

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 5:55 مساءً
بريطانيا

بريطانيا

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نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في كانون الأول، حيث قلل متحور “أوميكرون” من الإنفاق الاستهلاكي.

يأتي ذلك بعدما عانت المملكة المتحدة من أكبر الانكماشات الاقتصادية السنوية لأي اقتصاد كبير، وذلك عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4% في عام 2020 وسط تداعيات الموجة الأولى من الوباء، بحسب “الغارديان”.

في هذا السياق، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج انخفض بنسبة 0.2% في ديسمبر – وهو أداء أقوى من المتوقع – حيث أدى نقص السلع في المتاجر في الفترة التي سبقت عيد الميلاد والعدد القياسي للوظائف الشاغرة إلى تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة بنسبة 0.7% في نتشرين الثاني.

وتوقع اقتصاديون انخفاضا أعمق بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة في الإنفاق الحكومي على برنامج تعزيز اللقاح ونظام الاختبار والتتبع حالت دون حدوث ركود أكبر.

وأظهرت البيانات أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ظل بنسبة 1%، وهو نفس الربع السابق بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني للنمو في الأشهر الثلاثة حتى أيلول إلى 1%.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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