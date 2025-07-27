الأكبر على الإطلاق.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تورنبيري، اسكتلندا، بريطانيا، 27 يوليو 2025. رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفه بأنه الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأوضح ترامب أن هذا الاتفاق يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي بشراء ما تصل قيمته إلى 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية، في خطوة تعكس تحسنًا كبيرًا في ميزان التجارة بين الجانبين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشمل أيضًا التزامات بشراء “كميات هائلة” من السيارات الأميركية، إلى جانب المعدات العسكرية، ما يعزز الصناعات الأميركية بشكل مباشر ويدعم فرص العمل في العديد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات التجارية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وقال ترامب أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأمريكية. ويعد هذا البند من أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، وهذا الأمر سيفتح الباب أمام تدفقات تجارية متزايدة ويقلل من الحواجز التي كانت تعرقل التبادل في هذا القطاع الحساس. ويُنتظر أن يُحدث هذا الإجراء تأثيرًا مباشرًا على حركة الصادرات والواردات في مجال السيارات بين الجانبين.

واعتبر ترامب أن هذا الاتفاق ليس مجرد صفقة عادية، بل هو “أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق”، في إشارة إلى أهميته الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التكتل سيجني استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. وأضاف “نتطلع لإبرام اتفاقيات تجارية مع 3 أو 4 دول”.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات.

وأضافت “أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا” وإن “الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار”.

وقبل الاجتماع، في ملعب ترامب للغولف في تيرنبيري غرب اسكتلندا، كان فريقا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية على قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.

وتوجه الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اسكتلندا أمس السبت، ووصل المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش صباح اليوم.

وذكر لوتنيك اليوم الأحد في تصريحات لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأميركية من أجل إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/ آب.