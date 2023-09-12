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الأكبر منذ بدء الحرب.. الدنمارك تتبرع بحزمة مساعدات عسكريّة لأوكرانيا

منذ 41 دقيقة
الجيش الدنماركي

الجيش الدنماركي

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كشفت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ البلاد ستتبرع لأوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية قيمتها 5.8 مليار كرونة دنمركية (833 مليون دولار) تشمل دبابات ومركبات مشاة قتالية وذخائر دبابات ومدافع مضادة للطائرات.

وذكرت الوزارة القيمة الإجمالية للمساعدات موزعة على ثلاث دفعات بواقع 4.3 مليار هذا العام و1.4 مليار في 2024 و52 مليونًا في 2025.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، استنفدنا تقريبًا مخزوننا الدفاعي. لذلك، نتطلع الآن إلى مشتريات مشتركة موجهة لنقاط العجز وإلى تعاون دولي مصمم خصيصًا على تلبية احتياجات أوكرانيا الآن”.

وأضافت الوزارة أن هذه هي حزمة التبرعات الثانية عشرة والأكبر التي ترسلها الدنمارك إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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