الأكثر جنوناً.. الجيش الإسرائيلي يشن أعنف هجوم منذ بداية حربه على غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (الجمعة 27-10-2023) إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون “بالإضافة إلى الهجمات التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة”.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بشكل كامل بغرفة عملياته في غزة وعن كافة طواقمه، مؤكدا على أنه يشعر بالقلق بشأن إمكانية استمراره في تقديم الخدمات لسكان القطاع في ظل قطع خدمة الاتصال المركزي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وقد هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وبحسب “فوكس نيوز”: فإن “الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا وأقوى هجوم منذ بداية الحرب”.

في السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قطع الاتصالات عن قطاع غزة وتصعيد القصف ينذر بنية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة والعالم.

وحملت الحركة الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية المسؤولية كاملة عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها، وفق ما ذكرت في بيان لها.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـ”التحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا” الفلسطيني.