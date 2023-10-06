"الأكثر دمويّة".. حدادٌ في خاركيف مع ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسيّ

أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أنّ عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا على قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا ارتفع إلى 52 اليوم الجمعة، بعد وفاة شخص آخر الليلة الماضية في المستشفى.

وسقط صاروخ على مقهى ومحل بقالة في القرية أمس الخميس، بينما كان الناس يتجمعون حدادًا على مقتل جندي أوكراني.

وقال سينيهوبوف للتلفزيون الأوكراني: “لقي 52 شخصًا حتفهم نتيجة هذا الهجوم الصاروخي. وتوفي شخص واحد في مستشفى.. لا يزال الناس هناك (في المستشفيات). الإصابات خطيرة للغاية”.

وأضاف أنّ رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون في موقع الهجوم.

إلى ذلك، أُعلن الحداد ثلاثة أيام في منطقة خاركيف، بعد أكثر الهجمات دموية في المنطقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 19 شهرًا. وتسبب الهجوم في سقوط أحد أكبر عدد من القتلى المدنيين في غارة روسية واحدة.

وفيما تنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، لكن العديد منهم قُتلوا في هجمات استهدفت مناطق سكنية ومنشآت للطاقة والدفاع والموانئ والحبوب وغيرها من المنشآت.