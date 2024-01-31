الأمريكي كينيث جريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد

أعلن الملياردير، كينيث جريفين الذي تبرع بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، تمويله للمؤسسة التعليمية بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع مسألة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي وأزمة أوسع على مستوى القيادة.

وأخبر جريفين الحاضرين في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي أمس الثلاثاء أنه توقف عن التبرع في الوقت الحالي.

وتصدر جريفين العناوين في أبريل نيسان 2023 عندما تبرع بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد مما رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وشهادتها أمام الكونجرس حول الأزمة. كما طفت على السطح مزاعم بشأن سرقة أدبية واستقالت جاي في وقت سابق من هذا الشهر.

وهارفارد هي أغنى جامعة في الولايات المتحدة حيث تبلغ قيمة الهبات التي تتلقاها 50.7 مليار دولار.

ويشير موقف جريفين الآن إلى أن المانحين الكبار الآخرين قد يبطئون أو يوقفون تبرعاتهم في الوقت الذي وصلت فيه رسوم الدراسة للطلاب إلى حوالي 80 ألف دولار سنويا وهي رسوم يقول منتقدون إنها تفوق قدرة الراغبين في الانضمام للجامعة.