الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمريكي كينيث جريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد

منذ 6 دقائق
كينيث جريفين

كينيث جريفين

A A A
طباعة المقال

أعلن الملياردير، كينيث جريفين الذي تبرع بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، تمويله للمؤسسة التعليمية بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع مسألة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي وأزمة أوسع على مستوى القيادة.

وأخبر جريفين الحاضرين في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي أمس الثلاثاء أنه توقف عن التبرع في الوقت الحالي.

وتصدر جريفين العناوين في أبريل نيسان 2023 عندما تبرع بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد مما رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وشهادتها أمام الكونجرس حول الأزمة. كما طفت على السطح مزاعم بشأن سرقة أدبية واستقالت جاي في وقت سابق من هذا الشهر.

وهارفارد هي أغنى جامعة في الولايات المتحدة حيث تبلغ قيمة الهبات التي تتلقاها 50.7 مليار دولار.

ويشير موقف جريفين الآن إلى أن المانحين الكبار الآخرين قد يبطئون أو يوقفون تبرعاتهم في الوقت الذي وصلت فيه رسوم الدراسة للطلاب إلى حوالي 80 ألف دولار سنويا وهي رسوم يقول منتقدون إنها تفوق قدرة الراغبين في الانضمام للجامعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شهداء فلسطين
إسرائيل تقول إنها قتلت 25 مسلحاً فلسطينياً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
سفينة في البحر الأحمر
الحوثيون: سنواصل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر
مدينة الرياض
السعودية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ3.7% بسبب تراجع الأنشطة النفطية

الأكثر قراءة

مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز
تصريحات خطيرة لمدير "سي آي إيه" حول إيران وأوكرانيا.. "هذا هو مفتاح أمن إسرائيل"
مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
غزة تحت النار
مسؤول كبير بحماس يكشف لرويترز مراحل الهدنة الثلاث
يوآف غالانت
استعدادًا لعمليات مستقبليّة.. تحرّك إسرائيلي "قريبٌ جدًا" على حدود لبنان