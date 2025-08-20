الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح مدينة كراتشي بباكستان

الناس يغوصون في طريق مغمور بالمياه بعد هطول أمطار موسمية في كراتشي، باكستان، 19 أغسطس 2025. رويترز

قال مسؤولون إن باكستان أعلنت عطلة عامة في مدينة كراتشي اليوم الأربعاء مع استعداد المركز المالي لمزيد من الأمطار الموسمية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وعن سيول واسعة النطاق.

وخلفت الأمطار الموسمية دمارا كبيرا في باكستان في الأيام القليلة الماضية، وبلغ عدد القتلى جراء السيول المفاجئة التي اجتاحت المنطقة الجبلية شمال غرب البلاد يوم الجمعة 377 شخصا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عبد الواحد حليبوتو إن سبعة أشخاص على الأقل توفوا منذ بدء الأمطار في كراتشي أمس الثلاثاء حيث شهدت مناطق في المدينة الساحلية الجنوبية معدلات هطول أمطار لم تشهدها منذ سنوات. ويزيد عدد سكان كراتشي على 20 مليون نسمة، وهي أكبر مدن باكستان.

وأمرت السلطات بإغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

وقال أنجوم نذير، المتحدث باسم إدارة الأرصاد الجوية الإقليمية “نتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة”.

وقال مسؤولون إن الأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء وتعطل خدمات الهاتف المحمول والرحلات الجوية. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سيارات ومركبات أخرى جرفتها المياه التي غمرت أيضا المنازل.

وصرح رئيس بلدية كراتشي، مرتضى وهاب، لقناة جيو نيوز التلفزيونية المحلية بأن فرق الإنقاذ والشرطة والمتطوعين والهيئات المدنية الحكومية تشارك في جهود الإغاثة. وأوضح أن الأمطار غمرت البنية التحتية للمدينة.

وشهدت مومباي، العاصمة المالية للهند، أيضا أمطارا موسمية غزيرة غمرت بعض مناطق المدينة بمعدل وصل إلى نحو 875.1 ملليمتر خلال الأيام الخمسة حتى اليوم الأربعاء.

وأُغلقت مدارس كثيرة في المدينة لليوم الثاني على التوالي اليوم، وتعطلت خدمات القطارات. وحثّت السلطات السكان على البقاء في منازلهم مع توقع المزيد من الأمطار.