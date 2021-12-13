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الأمم المتحدة: أكثر من 80 مليار دولار أموال فاسدة تخرج سنويا من إفريقيا

14 - ديسمبر - 2021
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن أكثر من 80 مليار دولار تخرج سنويا على شكل أموال مهربة من إفريقيا.

وشددت والي على أنه “لا بد من السيطرة على هذه الأموال لأن القارة السمراء تحتاجها في تحقيق التنمية”، مبينة أن “مكتب الأمم المتحدة المتخصص بقضايا الفساد يعمل على تيسير تبادل المعلومات بين الدول وتحديد أفضل الممارسات لذلك”.

ولفتت إلى “أننا نعمل على تشريعات نموذجية ونساعد الدول على مراجعة استراتيجيتها في مكافحة الفساد، وخلال آلية الاستعراض تتشارك الدول لاستعراض النتائج والنجاحات والعقبات والتحديات، وهو ما يؤدي إلى ظهور الثغرات القانونية والفنية”.

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