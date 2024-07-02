الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي هو الأكبر من نوعه منذ أكتوبر

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن الأمر الذي أصدرته إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في قطاع غزة منذ أن أمرت 1.1 مليون شخص بمغادرة شمال القطاع في أكتوبر\تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أمر الإخلاء الذي صدر أمس الاثنين 1\7\2024 ينطبق على نحو ثلث قطاع غزة، وأظهرت تقديرات أولية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) أن نحو 250 ألف شخص ربما يعيشون حاليا في هذه المنطقة.

وأضاف دوجاريك “إخلاء بهذا الحجم الهائل لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين وزيادة أكبر في الاحتياجات الإنسانية”.

ومضى يقول “أمام الناس خيار مستحيل، وهو الاضطرار إلى الانتقال، بعضهم على الأرجح ينتقل للمرة الثانية أو الثالثة، إلى مناطق ليس بها تقريبا أي أماكن أو خدمات، أو البقاء في مناطق يعلمون أنها ستشهد قتالا شديدا”.

وبدأت الحرب في غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، من بينهم مدنيون وجنود، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على ذلك الهجوم إلى مقتل نحو 38 ألف شخص، وفقا للسطات الصحية في غزة، كما ألحقت الدمار بالقطاع الساحلي. ويعيش في قطاع غزة نحو 2.3 مليون شخص.