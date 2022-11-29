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الأمم المتحدة: أول شحنة أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى مالاوي

منذ 48 دقيقة
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن أول سفينة محملة بـ 20 ألف طن من الأسمدة الروسية المحتجزة بسبب العقوبات، غادرت ميناء هولندا متوجهة إلى إفريقيا.

ومن المتوقع أن تتجه السفينة محملة بالأسمدة الروسية التي قدمتها مجموعة شركات “أورالخيم-أورالكالي” كمساعدات مجانية، من هولندا إلى موزمبيق، وعندما تصل السفينة إلى موزمبيق سيتم نقل الأسمدة إلى مالاوي عن طريق البر.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قد أعلن أمس الاثنين 28\11\2022 أنه من المتوقع أن تغادر السفينة في غضون 48 ساعة.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الأمر استغرق أكثر من شهرين لتحرير دفعة واحدة فقط بوزن 20 ألف طن من الأسمدة من هولندا إلى مالاوي.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة شركات “أورالخيم-أورالكالي” الروسية، أنها وافقت على تصدير شحنات إنسانية مجانية إلى دول إفريقيا من الأسمدة المحتجزة في مستودعات هولندا وبلجيكا وإستونيا.

يذكر أنه في 8 نوفمبر، وقعت الشركة اتفاقية لتوريد الدفعة الأولى من مساعدات الأسمدة الروسية إلى مالاوي، وتناقش تنظيم توريد أكثر من 260 ألف طن من الأسمدة لإفريقيا.

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن شكره للمجموعة، لما تقدمه من مساعدات بالتبرع بالأسمدة، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن الدفعة الأولى البالغة 20 ألف طن سيتم تحميلها على سفينة تابعة لهم.

    المصدر :
  • وكالات

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