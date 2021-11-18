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الأمم المتحدة: إطلاق سراح 6 موظفين معتقلين في إثيوبيا

18 - نوفمبر - 2021
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، سراح 6 من موظفيها المعتقلين في إثيوبيا واستمرار احتجاز 5 موظفين آخرين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم: إن “الموظفين المحليين الستة التابعين للأمم المتحدة.. الذين احتجزوا في إثيوبيا في وقت سابق من الشهر تم إطلاق سراحهم اليوم الخميس”. وأوضح دوجاريك أنه “لا يزال هناك خمسة موظفين محتجزين ورهن الاعتقال”.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة أنه “تم الإفراج عن 70 سائقاً للشاحنات.. وهم الذين كانوا متعاقدين مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر إثيوبيا والذين تم أسرهم في وقت سابق”، متابعا “ما نفهمه هو أنه تم الإفراج عن السائقين في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

بدورها، أدانت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، يوم الثلاثاء الماضي، استمرار الاعتقالات التعسفية للإثيوبيين المنحدرين من عرقية تيغراي، داعية أديس أبابا إلى احترام حقوق الإنسان.

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