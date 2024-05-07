الأمم المتحدة: إغلاق المعبرين الرئيسيين يحجب المساعدات عن قطاع غزة

أكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن المعبرين الرئيسيين إلى قطاع غزة ما زالا مغلقين، مما يحجب المساعدات الخارجية فعليا عن القطاع الذي لا يوجد به سوى عدد قليل للغاية من المتاجر.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في جنيف “إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم في إطار عمليتها العسكرية في رفح”.

وأضاف “المعبران الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مغلقان الآن”، وأن وكالات الأمم المتحدة ليس لديها سوى مخزونات قليلة جدا داخل قطاع غزة نظرا لاستهلاك الإمدادات الإنسانية أولا بأول.

وتابع قائلا “منع دخول الوقود إلى غزة لفترة طويلة يقضي على عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع”.

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