الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا

أعلنت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة ،الجمعة، عن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ، عبر موقع “تويتر”: “أنا الآن في السودان لزيارة المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث وصل حتى الآن 43 ألف لاجئ من منطقة تيغراي الإثيوبية”.

وأضاف غراندي: “دأب السودان مرة أخرى على توفير الضيافة للمحتاجين، وهو بحاجة ماسة إلى المساعدة الدولية لدعم جهوده”.

وبدأ غراندي، اليوم، زيارة إلى السودان لتفقد أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في ولايتي القضارف وكسلا الفارين من النزاع بإقليم تيغراي الإثيوبي.

ومنذ 4 نوفمبر الجاري، تتواصل مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في الإقليم.

ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين في بلادها إلى 42 ألفا و217، جراء النزاع المسلح في تيغراي.

وقبل أسبوع، توقعت المفوضية الأممية، لجوء 200 ألف إثيوبي إلى السودان، خلال الأشهر الستة المقبلة.