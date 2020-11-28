استمع لاذاعتنا

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا

منذ ساعة واحدة
لاجئين من منطقة تيغراي الأثيوبية - أرشيفية

لاجئين من منطقة تيغراي الأثيوبية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة ،الجمعة، عن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ، عبر موقع “تويتر”: “أنا الآن في السودان لزيارة المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث وصل حتى الآن 43 ألف لاجئ من منطقة تيغراي الإثيوبية”.

وأضاف غراندي: “دأب السودان مرة أخرى على توفير الضيافة للمحتاجين، وهو بحاجة ماسة إلى المساعدة الدولية لدعم جهوده”.

وبدأ غراندي، اليوم، زيارة إلى السودان لتفقد أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في ولايتي القضارف وكسلا الفارين من النزاع بإقليم تيغراي الإثيوبي.

ومنذ 4 نوفمبر الجاري، تتواصل مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في الإقليم.

ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين في بلادها إلى 42 ألفا و217، جراء النزاع المسلح في تيغراي.

وقبل أسبوع، توقعت المفوضية الأممية، لجوء 200 ألف إثيوبي إلى السودان، خلال الأشهر الستة المقبلة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الأثيوبي
أثيوبيا: الجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في تيغراي
دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي-أرشيفية
شاهد..مشادة كلامية بين ترامب وصحفي سأله عن التنازل لصالح بايدن
مصر تشهد انخفاض بإصابات كورونا
كورونا
مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ارتفاع الضغط قد يتسبب بإحداث ضرر خطير للقلب
احذر من هذه الأعراض.. فقد يفاجئك “القاتل الصامت”!
جائحة كورونا تخطف شربل حداد
جائحة كورونا تخطف شربل حداد.. فقد لبنان صاحب اليد البيضاء
إيلينا كاباييفا
عشيقة بوتين تحصل على راتب “خيالي”