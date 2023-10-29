الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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الأمم المتحدة: الآلاف في غزة يقتحمون مستودعات المساعدات ويأخذون الطحين والمؤن

منذ 11 دقيقة
الدمار داخل قطاع غزة

الدمار داخل قطاع غزة

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد إن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) و”مواد البقاء الأساسية”.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان “هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة”.

وتوقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني ردا على هجوم دام شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول الجاري.

هذا وحذرت “الأونروا” من فوضى في قطاع غزة بعد اقتحام مخازن مساعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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