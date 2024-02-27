الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي أوقفت قافلة إجلاء طبي وأجبرت مسعفين على خلع ملابسهم

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة إجلاء طبي في مدينة خان يونس بجنوب غزة، واحتجز مسعفا وأجبر الآخرين على خلع ملابسهم.

وأضاف المكتب أن الواقعة حدثت يوم الأحد أثناء إجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل بالمدينة. ولم يصدر بعد تعليق عن الجيش الإسرائيلي، لكنه قال إنه يتحقق من التفاصيل التي أوردها المكتب.

وتقول وكالات إغاثة ومسؤولون فلسطينيون إن مجمع المستشفى يتعرض للحصار خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب للصحفيين في جنيف “رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص جميع الموظفين والمركبات، عطلت القوات الإسرائيلية قافلة تقودها منظمة الصحة العالمية لعدة ساعات لحظة مغادرتها المستشفى”.

وأضاف لايركه “أجبر الجيش الإسرائيلي المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد جميع المسعفين من ملابسهم”.

وتابع “احتُجز في وقت لاحق ثلاثة مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على الرغم من مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقا”.

وذكر أنه جرى إطلاق سراح أحد المسعفين في وقت لاحق، ودعا إلى إطلاق سراح الاثنين الآخرين وكذلك جميع العاملين الصحيين المحتجزين.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها تتخذ خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتتهم مقاتلي حماس بالاختباء بين المدنيين في المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 آخرين في هجومهم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأعقب الهجوم إطلاق حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره حماس بهدف إنقاذ المحتجزين والقضاء على الحركة، حسبما تقول إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن نحو 30 ألف شخص تأكد مقتلهم خلال العملية العسكرية.

وقال لايركه إن واقعة يوم الأحد 25\2\2024 لم تكن عابرة في ظل إطلاق النار على قوافل المساعدات وتعرض العاملين في المجال الإنساني للمضايقات والترهيب والاحتجاز وتضرر البنية التحتية الإنسانية.

ونفت إسرائيل في السابق منعها دخول المساعدات.

ووفقا لمسؤولين وبيانات للأمم المتحدة فقد تضاءل تدفق المساعدات من مصر إلى غزة، كما أصبح توزيع المواد الغذائية التي تجد طريقها للدخول أكثر صعوبة.