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"الأمم المتحدة": الضربات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب

27 - مايو - 2021
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 12:54 مساءً
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضوا، ان الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة.

اضافت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

تابعت “إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”، كما حثت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل.

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