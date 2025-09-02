الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
الأمم المتحدة: الطرق المتضررة هي أكبر تحد لأفغانستان بعد الزلزال

منذ ساعة واحدة
من زلزال أفغانستان - وسائل التواصل الاجتماعي

قال إندريكا راتوات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان اليوم الثلاثاء إن انسداد الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي هز أفغانستان أمس الاثنين يمثل أكبر تحد أمام فرق الإغاثة، مشيرا إلى أن جهود الإنقاذ في المناطق الجبلية تعتمد على استخدام الطائرات الهليكوبتر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بكابول “وقع عدد كبير من الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور، وكان الوصول محدودا للغاية للجميع خلال أول 24 ساعة (بعد الزلزال)”.

وأضاف “أكبر تحد هو الوصول إلى هذه المناطق النائية حيث تضررت الطرق المؤدية إليها بشدة”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني اليوم إن عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات ارتفع إلى 1124 قتيلا.

وأضافت أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من ثمانية آلاف منزل جراء الزلزال الذي وقع في جنوب شرق أفغانستان.

    المصدر :
  • رويترز

