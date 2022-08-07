الأمم المتحدة: القتل المتعمد للفلسطينيين وصل مرحلة مخزية

عقبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز اليوم الأحد، على الأحداث الجارية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وطالبت المسؤولة الأممية، بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية”، قائلة: “نطالب بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت: “لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها في هذا الصراع”.

وأردفت: “القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية”.

وأكدت: “من حق كل شعب أن يدافع عن نفسه وغزة و60% من الضفة الغربية ما زال محتلا”.

حماس تعلق

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة يُوصل إلى مزيد من التصعيد العسكري للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن قصف الاحتلال لمنازل المدنيين الآمنين وسّع من دائرة إطلاق الصواريخ إلى تل أبيب وما بعدها.

وتابع قاسم، خلال تصريحات إعلامية، إقدام الاحتلال والمستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، هذا الأمر وسّع من “دائرة النار”، مؤكداً أن الاحتلال هو الذي يصعد الأوضاع في كل المنطقة وهو من بادر باستهداف برج سكني وتعمد قتل نساء وأطفال وشيوخ، مضيفا: “الاحتلال تركيبته قائمة على الإجرام والإرهاب، ومن الطبيعي أن يقابل بمزيد من المقاومة العسكرية على هذا الاحتلال”.