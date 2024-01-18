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الأمم المتحدة: القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف

منذ 9 دقائق
صور من قطاع غزة

صور من قطاع غزة

وكالة الأناضول
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دعت الأمم المتحدة إلى “وضع حد للقتل غير المشروع” الذي يتعرض له الفلسطينيون الخاضعون للحصار والهجمات المكثفة من جانب إسرائيل.

وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان -في منشور على منصة إكس- أن التقارير تفيد أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في الضفة الغربية وقتلت ما لا يقل عن 9 فلسطينيين.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قتلت، صباح أمس الأربعاء 17\1\2024، 5 رجال فلسطينيين في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت أنه في حادثة قصف جوي منفصلة، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين آخرين على الأقل، منهم 3 أطفال، أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت أن الحادثتين، وفق المعلومات الأولية، “تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع”، مشددة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق “عاجل ومستقل وفعال” بهذا الشأن.

وتابعت قائلة “القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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