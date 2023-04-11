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الأمم المتحدة: المحادثات بين الأطراف المعنية باليمن مشجعة

منذ 35 دقيقة
هانس جروندبرج

هانس جروندبرج

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الثلاثاء إن “عمق وجدية” المحادثات بين الأطراف المعنية في اليمن، بما في ذلك زيارة وفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، أمر مشجع.

ويعقد مبعوثون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع مسؤولين من الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ وقت طويل في البلاد. ولا تشارك الأمم المتحدة بشكل مباشر في مفاوضات صنعاء.

وقال المبعوث هانس جروندبرج لرويترز “أعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن هذه الجهود تدعم وساطة الأمم المتحدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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