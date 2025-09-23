الأمم المتحدة: المدنيون الأوكرانيون يتعرضون لتعذيب منهجي في منشآت روسية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تمارس تعذيبا ممنهجا بحق مدنيين أوكرانيين في أكثر من مئة مركز احتجاز داخل روسيا وفي المناطق الأوكرانية المحتلة منذ بداية الحرب.

وفصّل تقريرها حالات من عمليات الإعدام الوهمية والصعق الكهربائي واستخدام أوضاع إجهاد مطولة ضد مواطنين أوكرانيين بسبب أفعال غير جنائية مثل انتقاد الغزو الروسي، وهي ممارسات أفاد التقرير بأنها كانت قاتلة في بعض الحالات.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا دانييل بيل في مؤتمر صحفي بجنيف لعرض التقرير المكون من 22 صفحة “إنه تعذيب واسع النطاق ومنهجي. ووُثق في كل منطقة من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عشرات المناطق داخل روسيا الاتحادية”.

ويستند تقرير الأمم المتحدة إلى مقابلات مع 215 محتجزا سابقا قدموا روايات مفصلة عن احتجازهم منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وتقول المفوضية إنه لم يُسمح لها بالوصول إلى مراكز الاحتجاز البالغ عددها 114 والتي عرضتها على خريطة في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا و28 منطقة روسية. ويحتجز في بعضها أسرى حرب أوكرانيون تقول الأمم المتحدة إنهم تعرضوا للتعذيب أيضا.

وتقول أوكرانيا إن حوالي 15 ألف مدني احتجزتهم روسيا منذ عام 2022، منهم 1800 على الأقل لا يزالون رهن الاحتجاز. وقالت بيل إن مكتبها أكد وجود ما لا يقل عن 400 حالة احتجاز حالية، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وذكرت بيل أنه في بعض الحالات، شارك مسعفون في المنشآت الروسية في عمليات التعذيب، أو تجاهلوا نداءات المعتقلين لمساعدتهم في علاج الأعراض التي يعانون منها جراء التعذيب. وأضافت أن مكتبها أكد حتى الآن 36 حالة وفاة بسبب التعذيب أو سوء الأوضاع أو عدم الحصول على الرعاية الطبية.

ووثقت هيئات تابعة للأمم المتحدة في السابق بعض حالات سوء معاملة القوات الأوكرانية للمحتجزين الروس، وقالت كييف إنها ستحقق في أي مخالفات.