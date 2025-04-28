الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: الهجمات في اليمن تشكل خطرا متزايدا على المدنيين

منذ 48 دقيقة
ستيفان دوجاريك

ستيفان دوجاريك

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين “إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن شن غارات على مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن”.

وأضاف المتحدث “تُشكل هذه الغارات خطرا متزايدا على المدنيين في اليمن… نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين”.

من جهتها، فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم منتجات النفط والغاز إلى الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الجماعة بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه الشركات لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أمريكية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.

وصنفت الولايات المتحدة الحوثيين في مارس آذار الماضي “منظمة إرهابية أجنبية”، متهمة الجماعة بتهديد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وكذلك الشركاء في المنطقة والتجارة البحرية العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: نريد تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا
الحوثيون. رويترز
وسط الضربات الجوية.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين
الدخان يتصاعد عقب انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران، 26 أبريل/نيسان 2025. الهلال الأحمر الإيراني بواسطة رويترز
إيران: الانفجار كان سببه "الإهمال" وعدم احترام الإجراءات الأمنية

الأكثر قراءة

صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
رامي مخلوف
إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟