الأمم المتحدة: باكستان تبدأ ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها

قالت الأمم المتحدة إن باكستان بدأت في ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، في خطوة قد تؤدي إلى طرد أكثر من مليون أفغاني من البلاد.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد للأفغان المسجلين قانونيا في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان وتنتهي في الأول من سبتمبر أيلول لمغادرتهم.

وقالت المفوضية إن إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقا لالتزامات باكستان الدولية.

وأضافت المفوضية في بيان “تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان”.

وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية واطلعت عليه رويترز أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور. وقالت إن عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة.

لكن قيصر خان أفريدي المتحدث باسم المفوضية قال لرويترز اليوم إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية تم احتجازهم بالفعل وترحيلهم إلى أفغانستان في الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس آب.