الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط زابوريجيا

مع استمرار المعارك في أوكرانيا على أكثر من جبهة، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن من المهم إعادة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا إلى التشغيل الطبيعي، معرباً عن استعداد الأمم المتحدة للقيام بدور الوسيط من أجل إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط المنشأة.

وقال خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف، اليوم الأربعاء: “الحماية والأمن حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا أمر حيوي، وأعتقد أن الوساطة لتحقيق نزع السلاح الكامل في المنطقة المحيطة أمر ممكن، مع ضمان عودة المحطة إلى حالة التشغيل الطبيعي، فهذا أيضاً أمر مهم”.

كما أضاف المسؤول الأممي: “الأمم المتحدة مستعدة لتقديم وساطتها”.

قصف متكرر

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت في وقت سابق، لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد فترة وجيزة من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ووقعت المحطة تحت وطأة القصف المتكرر، فيما تنحي كل من موسكو وكييف باللوم على بعضهما بعضا، وتتبادلان الاتهامات بإثارة مخاطر حدوث كارثة نووية.