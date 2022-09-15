الأمم المتحدة تبحث السماح لزيلينسكي مخاطبة قادة العالم عبر الفيديو

تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، اقتراحا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.

ويتوقع الدبلوماسيون أن تدعو روسيا إلى التصويت على القرار المقترح، الذي صاغته أوكرانيا. وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الأربعاء إن بلاده تعارض السماح لزيلينسكي بالتحدث عبر مقطع مصور.

وقال نيبينزيا للصحفيين “زيلينسكي يسافر على أكمل وجه إلى جميع أنحاء البلاد… لكنه لا يستطيع المجيء إلى هنا. وإذا لم يكن بوسعك الحضور، فهذا يعني أن ترسل ممثلا عنك للتحدث في الجمعية العامة”.

وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة وعددها 193 دولة، قالت بعثة كييف في الأمم المتحدة إن زيلينسكي “لا يمكنه المشاركة شخصيا في اجتماعات الجمعية العامة بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

ومن المقرر حاليا أن يلقي كلمة أمام التجمع رفيع المستوى يوم الأربعاء 21 سبتمبر أيلول.

وينص مشروع القرار الذي سيتم النظر فيه يوم الجمعة على أن الأمر لن يشكل “سابقة بالنسبة للمناقشات العامة المستقبلية والاجتماعات رفيعة المستوى المقررة… في الأسابيع المقبلة”.

وسُمح لقادة العالم في العامين الماضيين بتقديم بيانات مصورة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن من المتوقع أن يسافروا هذا العام إلى نيويورك للتحدث في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، صوت ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة لصالح توبيخ موسكو ومطالبتها بسحب قواتها. وبعد ثلاثة أسابيع أدانت الدول روسيا مجددا بأغلبية ساحقة لتسببها في وضع إنساني مروع.