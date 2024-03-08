الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، اليوم الجمعة إنها تحقق في مزاعم تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وقالت إدواردز في تصريح لرويترز على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن مزاعم تعذيب وسوء معاملة فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو نتيجة للصراع في قطاع غزة، حيث تحارب إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع.

وقالت إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “إنني أفحص ذلك حاليا وأجري تحقيقا لتقصي الحقائق”.

ولم تصدر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تعليقا بعد.

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.