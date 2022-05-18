الأمم المتحدة تتحرك لاستعادة صادرات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إنه على “اتصال مكثف” مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة شحنات الحبوب الأوكرانية وصادرات روسيا من الأسمدة.

وأضاف في اجتماع بشأن الأمن الغذائي في الأمم المتحدة استضافه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “إنني متفائل، ولكن لا يزال هناك طريق علينا أن نقطعه”.

ومضى يقول “التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف”.

تسعى الأمم المتحدة لتخفيف الحصار الروسي على شحن الحبوب في أوكرانيا لتجنب نقص الغذاء، حيث يعرض الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، خفض الحواجز أمام صادرات أسمدة ”البوتاس“ من روسيا وبيلاروسيا، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية،.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين مطلعين قولهم، إن غوتيريش يسعى إلى إبرام ”صفقة عالية المخاطر“ مع روسيا وتركيا ودول أخرى لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتجنب أي نقص محتمل في الغذاء العالمي، وذلك بعدما أغلقت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لإضعاف البلاد عن طريق سواحلها.

وأضافت المصادر، أن غوتيريش طلب من موسكو السماح ببعض شحنات الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات لتسهيل الصادرات الروسية والبيلاروسية من أسمدة ”البوتاس“ المحظورة بسبب العقوبات الغربية على مينسك، وظروف الحرب على موسكو.