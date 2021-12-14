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الأمم المتحدة تتهم "طالبان" بارتكاب 72 إعداما في أفغانستان

14 - ديسمبر - 2021
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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اتهمت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حركة “طالبان” بارتكاب 72 إعداما على الأقل في أفغانستان، خارج نطاق القانون.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.

وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان أنه “بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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