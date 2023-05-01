الأمم المتحدة تتوقع نزوح 800 ألف شخص من السودان

قال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الفصيلين العسكريين المتناحرين.

وقال رؤوف مازو في إفادة للدول الأعضاء في جنيف “بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة”.

وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن تحولت صراعات قديمة على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال في 15 أبريل نيسان.

واتفق الجانبان أمس الأحد على تمديد هدنة، كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”.

وقال الجيش إنه يأمل في أن يلتزم من وصفهم بأنهم “متمردون” بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نوايا لمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

ويخشى الكثيرون على حياتهم لأن أقوى رجلين في السودان يخوضان حربا في بلد واجه حروبا أهلية وانقلابات وصعوبات اقتصادية على مدى عقود.