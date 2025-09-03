الأمم المتحدة تحث الدول على وضع أهداف مناخية جديدة هذا الشهر

حثت الأمم المتحدة الدول، اليوم الأربعاء، على وضع خطط مناخية أكثر طموحا خلال هذا الشهر، وذلك في مسعى للضغط على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

وكانت الأمم المتحدة طلبت من الدول تقديم خططها، التي تسمى المساهمات المحددة وطنيا، خلال سبتمبر أيلول حتى يتسنى تقييم جهودها قبل قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) في نوفمبر تشرين الثاني في البرازيل.

ولم تقدم معظم الدول خططها حتى الآن على الرغم من موافقتها على تقديمها هذا العام بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وينبغي أن تشتمل المساهمات المحددة وطنيا بعد تحديثها على وصف لكيفية تخطيط كل دولة لخفض الانبعاثات بحلول 2035.

وفي رسالة إلى ما يقرب من 200 دولة، وصف سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المساهمات المحددة وطنيا بأنها “حجر الزاوية في مكافحة البشرية لأزمة المناخ العالمية”.

وجاء في الرسالة التي نشرتها الأمم المتحدة “هذه الخطط الوطنية للمناخ… من أقوى محركات هذا القرن للنمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة”.

واكتفت الصين، التي تُعد اليوم أكبر ملوث في العالم، بالقول إنها ستحدث هدفها في الخريف.