الأمم المتحدة تحث روسيا على العودة لاتفاق البحر الأسود

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا، الاثنين، إلى العودة لاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تماشيا مع اقتراح قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر.

وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي، قائلة إن مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم يتم تلبيتها، وإن أوكرانيا لم ترسل شحنات كافية من الحبوب إلى البلدان الأكثر فقرا بموجب اتفاق البحر الأسود.

وقال غوتيريش في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، الاثنين “بانتهاء سريان مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفا الثمن الأكبر. عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن”.

ومنذ انسحاب روسيا من الاتفاق والبدء في شن هجمات على موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب، ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة في الأسواق العالمية بصورة حادة.

وأضاف غوتيريش “هذا أمر مدمر للبلدان الضعيفة التي تكافح لإطعام شعوبها”.

وكان غوتيريش قد بعث برسالة إلى بوتين في 11 يوليو تموز في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق. واقترح جوتيريش على روسيا تمديد الاتفاق مع السماح لأربع سفن بالإبحار إلى أوكرانيا وأربع سفن بالمغادرة منها يوميا مقابل ربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

وكان أحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر فصل البنك عن نظام سويفت في يونيو حزيران 2022.

وقال غوتيريش “أدعو الاتحاد الروسي إلى العودة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود تماشيا مع أحدث مقترح تقدمت به. وأناشد المجتمع الدولي الوقوف صفا واحدا من أجل التوصل لحلول فعالة في هذا الجهد الأساسي”.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وأوكرانيا وروسيا من البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا، لكن صادراتها من الأسمدة القائمة على الأمونيا والبوتاسيوم شهدت تراجعا حادا.

وقال غوتيريش اليوم الاثنين “ما زلت ملتزما بتسهيل حرية الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على المنتجات الغذائية والأسمدة من كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص”.