الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من تدهور النظام الصحي بأفغانستان وأن الاقتصاد على وشك الانهيار، مشيرة إلى وجود أزمة سيولة نقدية، مع انخفاض قيمة العملة الأفغانية.

وخلال مؤتمر عقدته ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماكغرورتي عبر الفيديو مع صحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك، قالت “إنها المرة الأولى التي أشهد فيها أزمة كهذه تتفاقم بوتيرة ونطاق” بهذا الحجم.

وأضافت أن المنظمات الإنسانية بأفغانستان في سباق مع الزمن لمساعدة الأسر الأفغانية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصحة والتغذية قبل حلول الشتاء.

وحثت ماكغرورتي المجتمع الدولي على توفير الموارد التي يحتاجها برنامج الأغذية من أجل إجراء عملية واسعة النطاق، مؤكدة أن “الناس يتملّكهم اليأس أكثر فأكثر والمال ينضب باستمرار”.

ولدى سؤالها حول ما إذا كانت طالبان تعيق وصول المساعدات الإنسانية، ردّت المسؤولة الأممية بالنفي. وتابعت “ليست هناك عوائق حقا”، والمساعدة يتم تقديمها بناء على “أسس إنسانية وحيادية واستقلالية تشغيلية”.

وأضافت “تدرك حركة طالبان أن المساعدة الإنسانية تقدّم على هذا النحو”.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف السكان -أي أكثر من 18 مليون شخص- يحتاجون إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.