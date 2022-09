الأمم المتحدة تحذر من عودة "القتال على نطاق أوسع" في سوريا

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، في تقرير جديد من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا بعد اندلاع عدة جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة “لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.

@UNCOISYRIA press conference now live: https://t.co/ZZ7qNfFvLV Commission Chair Paulo Pinheiro: "Syrians face increasing, intolerable hardships. Syria can't afford return to larger-scale fighting but escalation may be looming,” Report: https://t.co/fMIt2TDJQY pic.twitter.com/7Kn8gXpQPa

— UN Syria Commission (@UNCoISyria) September 14, 2022