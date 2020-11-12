استمع لاذاعتنا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في اليمن خلال الأشهر القادمة

منذ 9 دقائق
اليمن يواجه شبح المجاعة بسبب الحروب

اليمن يواجه شبح المجاعة بسبب الحروب

A A A
طباعة المقال

جددت الأمم المتحدة تحذيرها من الكوارث التي تهدد اليمن، الذي يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم .

حذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، الأربعاء، من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال في اليمن، الذي مزقته الحرب يواجهون شبح المجاعة مجددا، بينما وجهوا مناشدة لمزيد من الأموال لمنعها.

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي، التابع للمنظمة الدولية، لمجلس الأمن، ديفيد بيزلي: “نحن الآن في عد تنازلي لكارثة. وصلنا إلى ذلك من قبل. ودققنا جرس الإنذار حينها”.

وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع احتياج 80 بالمئة من سكانه للمساعدة.

وقال بيزلي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا “إذا اخترنا غض الطرف، فلا شك لدي في أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة”.

كان مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، قد حذر في أواخر 2017 من أن اليمن كان يواجه حينها “أكبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة مع وجود ملايين الضحايا”.

وقال لوكوك للمجلس، الأربعاء: “لقد منعنا المجاعة قبل نحو عامين. أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لدعم جهود منع المناعة حاليا هو ضخ المزيد من الأموال”.

وأضاف أن المنظمة الدولية تلقت أقل من نصف ما تحتاجه، نحو 1.5 مليار دولار، هذا العام لتمويل عملياتها الإنسانية في اليمن. وكانت قد حصلت العام الماضي على 3 مليارات دولار.

ومضى يقول: “عندما أفكر فيما ستعنيه المجاعة، أجدني حقا في حيرة من أمري لفهم سبب عدم فعل المزيد لمنعها. إنه موت رهيب ومؤلم ومهين. اليمنيون ‘لا يجوعون’ بل يتم تجويعهم”.

    المزيد من أخبار العالم

    محادثات متواصلة بين الأطراف الليبية برعاية أممية
    فرقاء ليبيا يتفقون على تنظيم انتخابات خلال 18 شهراً
    ارتفاع نسبة متعافي كورونا بمصر
    كورونا
    مصر..227 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
    الكونغرس الاميركي
    الانتخابات الأميركية
    جمهوريو أمريكا على مسافة مقعد واحد لحسم الأغلبية بالكونغرس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشي حافي القدميين
    لماذا ينصح بالمشي بقدمين حافيتين في الطبيعة؟
    الغدة الدرقية
    علامات تحذيرية لسرطان الغدة الدرقية
    الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020
    الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020