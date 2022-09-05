الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة وشيكة في مناطق في الصومال

حذّرت الأمم المتحدة الاثنين 5 أيلول، من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق في الصومال، خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “مارتن جريفيث”، في مؤتمر صحفي في العاصمة الصومالية مقديشو ، إنّ “المجاعة على الأبواب”.

وأوضح جريفيث أن لديه مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في مناطق من جنوب وسط الصومال.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا، ويقول الخبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

كذلك، أشار جريفيث الى أن “الأوضاع والاتجاهات” الحالية تشبه تلك التي حدثت في عامي 2010 و2011، لكنّها الآن “أسوأ” بسبب أربعة مواسم من شح الأمطار وعقود من الصراعات.

وفي عام 2011، عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.