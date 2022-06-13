الأمم المتحدة تدشّن حملة تبرعات لمنع تسرب النفط من ناقلة قبالة اليمن

قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن المنظمة الدولية تدشن حملة تمويل جماعي تستهدف جمع خمسة ملايين دولار من أجل عملية لتجنب حدوث تسرب نفطي من ناقلة متهالكة راسية منذ سنوات قبالة ساحل اليمن.

وجمعت الأمم المتحدة نحو 60 مليون دولار من أصل 80 مليونا لازمة لتفريغ شحنة ناقلة النفط صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل، أي أربعة أمثال كمية النفط المتسرب خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز في الولايات المتحدة عام 1989.

وقال ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في إفادة صحفية عن احتمال حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر “ندعو العامة لمساعدتنا في إنجاز مهمة الحصول على أول 80 مليون دولار لإتمام الأمر”.

وأضاف أن كل دولار يساهم به الأفراد سيبعث برسالة إلى الدول والشركات والمؤسسات بأنها “بحاجة أيضا للتحرك الآن قبل فوات الأوان”.

وتبدأ الحملة غدا الثلاثاء، متبعة نهجا متعدد الجوانب مماثلا لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

وتقضي خطة الأمم المتحدة بنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة ثم ترتيب تخزين بديل طويل الأجل. وتحتاج العملية بأكملها 144 مليون دولار.

وتعهدت السعودية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن تقدم كل منهما عشرة ملايين دولار.

وتقطعت السبل بالناقلة صافر قبالة ميناء رأس عيسى النفطي دون صيانة منذ عام 2015 عندما تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن لقتال جماعة الحوثي التي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

ويريد مسؤولو الأمم المتحدة أن تتم العملية بحلول سبتمبر أيلول، إذ تزيد حالة البحر في فصل الشتاء من خطر تصدع الناقلة النفطية.