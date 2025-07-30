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الأمم المتحدة تدعو إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة

منذ 13 ثانية
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

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أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إلى أن “ظروف إيصال المساعدات إلى غزة بعيدة من أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع اليائسين والجائعين”.

وقال المكتب إن “شحنات الوقود لا تزال بعيدة من الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني المحاصر”.

وذكر أن “هذه الهدنات لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة”، مضيفاً “في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدة من أن تكون كافية”.

وحذّر من أن “كميات الوقود التي يتم إدخالها حاليا لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنقاذية الحيوية وتمثل قطرة في محيط”، محذراً من “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”.

ودعا المكتب إلى “فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة وإلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية والتجارية”.

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