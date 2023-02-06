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الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمساعدة سوريا وتركيا

منذ 37 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لمساعدة سوريا وتركيا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلدين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين: “الأمم المتحدة مستعدة تماما لتقديم الدعم فرقنا تقيم الاحتياجات وتقدم المساعدة”.

وتابع البيان: “نحن نعول على المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأسر المتضررة، وكثير منهم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في مناطق يصعب الوصول إليها”.

هذا وتتوقع منظمة الصحة العالمية قفزة كبيرة في أعداد القتلى بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا وتلته هزات أرضية أخرى وتوابع وحوّل بنايات عديدة إلى حطام.

وقال مسؤولون إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 6\2\2023 هو الأسوأ الذي تشهده البلاد على مدى هذا القرن، إذ أودى بحياة أكثر من ألف شخص هناك وأكثر من 800 في سوريا.

وأعقب هذا الزلزال هزة أرضية كبيرة أخرى بلغت قوتها 7.7 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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