استمع لاذاعتنا

الأمم المتحدة تدعو فرنسا لسحب “قانون الأمن الشامل”

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الأربعاء، إلى سحب مشروع قانون في فرنسا يعرف باسم “المادة 24” يحد من حرية مشاركة الصور التي تظهر رجال الشرطة.

وقالت باتشيليت  “القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، ولكننا نشعر بالقل إزاء قانون المادة 24، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب، على ما أعتقد، سحبه”.

في حين قال الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيعيد كتابة القانون الذي يحد من حقوق نشر صور رجال الشرطة.

جدير بالذكر أن فرنسا تعرضت لموجة من الاحتجاجات في الشوارع بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون أمني في البرلمان، يقضي بزيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور رجال الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    السيسي: على تركيا احترام قواعد القانون الدولي
    طائرة شحن لنقل لقاح كورونا - أرشيفية
    كورونا
    تحذير من انعدام فرص الدول الفقيرة في الحصول على لقاح كورونا
    طائرة إف-35
    الإمارات: صفقة “إف-35” تضمن أمن الشرق الأوسط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    معهد إسرائيلي يحذر: حرب وشيكة… مدمرة وصعبة
    كورونا
    ليس بالضرورة كورونا … هذه الامراض تفقدك حاسة الشم أيضا
    تتيح لك الشركة إطلاق النار على السيارات وتدميرها
    “العلاج بالتدمير” للتخلص من غضبك … يُسمح لك استخدام الدبابة وإطلاق النار