الأمم المتحدة تدعو لرفع الحظر عن العاملات المحليات بمجال الإغاثة في أفغانستان

حثت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إدارة طالبان في أفغانستان على رفع القيود المفروضة عن الموظفات المحليات، محذرة من أن المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال وغيرهم من الأفغان الضعفاء باتت في خطر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن سلطات طالبان نشرت قوات أمنية عند مداخل مجمعاتها ومكاتبها الميدانية، ولم تسمح للموظفات الأفغانيات بالدخول.

ولم يرد المتحدث باسم طالبان بعد على طلب التعليق.

وتبذل أفغانستان جهودا مضنية للتغلب على آثار الزلزال، الذي هز البلاد في نهاية أغسطس آب وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص، ومن أجل عودة ملايين اللاجئين الأفغان ممن طردتهم باكستان وإيران المجاورتان، وكذلك لمواجهة الجفاف في شمال البلاد.

وفرضت حركة طالبان المزيد من القيود على عمل النساء منذ توليها السلطة عام 2021، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، لكنها لم تطبق هذه القواعد بشكل صارم في السابق على النساء العاملات في الأمم المتحدة. كما حظرت إدارة طالبان على الفتيات الالتحاق بالمدارس الثانوية وحرمت النساء من التعليم الجامعي.

وقالت الأمم المتحدة إن الترتيبات الفعلية المعمول بها حتى الآن أتاحت إيصال المساعدات.

وقالت حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، وإنها ستضمن حصول النساء على المساعدات.