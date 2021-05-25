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الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش

25 - مايو - 2021
رومان بروتاسيفيتش

رومان بروتاسيفيتش

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بعدما أرغمت طائرة كانت تقل الصحفي رومان بروتاسيفيتش وصديقته على الهبوط في عاصمة روسيا البيضاء، مينسك، طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وصديقته.

وقال المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف: ”ندعو إلى الإفراج فورا عن رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا. ينبغي السماح لهما باستكمال رحلتهما إلى وجهتهما النهائية في ليتوانيا“.

وعلى جانب آخر أعرب الكرملين عن ”أسفه“ لخطط أوروبا قطع الروابط الجوية مع روسيا البيضاء وتجنب مجالها الجوي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: ”لا يسعنا إلا التعبير عن أسفنا، إن الالتفاف حول بلد كبير إلى حد ما، يقع في وسط أوروبا، مكلف جدا بالنسبة إلى كل شركات الطيران“.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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