الأمم المتحدة: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة

اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الجمعة، أن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة، ولفت إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين مساعدة الناس داخل القطاع.

وقال جراندي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن “ستكون كارثة على الفلسطينيين… كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال: “المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى صباح الجمعة 28 ألفا و775 شهيدا و68 ألفا و552 مصابا.