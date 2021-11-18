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الأمم المتحدة تدين استخدام الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السودانيين

18 - نوفمبر - 2021
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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دانت الأمم المتحدة “استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين”، ما أدى إلى مقتل 15 محتجاً.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن “استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما”.

يأتي ذلك بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث قتل 15 من المتظاهرين يوم الأربعاء.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد اليوم الأربعاء تنديداً باستيلاء العسكريين على الحكم.

في هذا المجال، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية في نيروبي- إلى انتقال ديمقراطي في السودان.

وأكد بلينكن، في وقت سابق أن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأميركية تعمل مع الأسرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السودان، وقال إن الدعم سيعود إذا تراجع الجيش عن الاستيلاء عن السلطة.

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