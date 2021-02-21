الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة تدين استخدام "القوة المميتة" في ميانمار

21 - فبراير - 2021
استمرار المظاهرات في ميانمار

استمرار المظاهرات في ميانمار

A A A
طباعة المقال

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، عن إدانته لاستخدام “القوة المميتة” في ميانمار، حيث فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب، السبت، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكتب غوتيريش على “تويتر” “أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما”، مشددا على أن “استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول”.

وأضاف أن “لكل فرد الحق في التجمع السلمي. أدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى حكومة مدنية”.

وقتل متظاهران وأصيب نحو 30 آخرين، السبت، حين أطلقت قوات الأمن الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.

وسُجل هذا التصعيد غداة وفاة الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ (20 عاما) العاملة في محل بقالة، إثر إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.

زنزل آلاف المحتجين، من بينهم ممثلون عن أقليات عرقية بالزي التقليدي، من جديد إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، السبت، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يخدم العسكريين.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين
    الكرملين ينفي معرفته بمكان أميركيَين اعتُقلا في أوكرانيا
    كالينينغراد
    روسيا تهدد ليتوانيا بسبب منعها مرور بضائع إلى كالينينغراد
    علما أميركا والصين
    الولايات المتحدة تبدأ حظر الواردات من شينغيانغ الصينية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين