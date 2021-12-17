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الأمم المتحدة تدين انتهاك كوريا الشمالية لحقوق الإنسان

17 - ديسمبر - 2021
زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارا يدين انتهاكات منهجية على نطاق واسع لحقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية.

ودان القرار، الذي اتخذ إثر الجلسة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انتهاكات منهجية على نطاق واسع لحقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية، ويدعو للتعاون في توزيع اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وكاد قرار هذا العام الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، يعكس نص القرار السابق، وتمت إضافة المضمون حول لقاحات كوفيد-19 وأسرى الحرب الذين لم تتم إعادتهم إلى الوطن.

واستنكر القرار بأشد العبارات الانتهاكات طويلة الأمد والمنهجية على نطاق واسع لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى النظر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في فرض العقوبات الإضافية على أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية.

كما حث القرار كوريا الشمالية على التعاون مع المنظمات ذات الصلة مثل مرفق كوفاكس، وهو منصة عالمية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لضمان توفير اللقاح وتوزيعه في الوقت المناسب.

وشمل القرار لأول مرة عبارة “يقلق بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد أسرى الحرب الذين لم تتم إعادتهم إلى الوطن وأحفادهم.

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