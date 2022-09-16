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الأمم المتحدة تسمح لزيلينسكي بمخاطبة زعماء العالم عبر الفيديو الأسبوع المقبل

منذ 49 دقيقة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة (الجمعة 16-9-2022) إنها ستسمح للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بإلقاء خطاب أمام التجمع السنوي لزعماء العالم عبر فيديو مسجل سلفا في الأسبوع المقبل.

وصدر قرار الجمعية العامة بموافقة 101 دولة واعتراض سبع دول وامتناع 19 دولة عن التصويت. واعترضت على الإجراء روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وكوريا الشمالية وإريتريا ونيكاراجوا وسوريا.

وقالت البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة إن زيلينسكي “لا يستطيع المشاركة بشخصه في اجتماعات الجمعية بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن موسكو تفضل دوما “الدبلوماسية الشخصية في الأمم المتحدة”، لكنه اتهم نظراءه الغربيين بانتهاج معايير مزدوجة.

وقال للجمعية العامة اليوم الجمعة “يأتي هذا في الوقت الذي لا يحصل فيه على نفس الحق ممثلو دول أفريقية يواجهون في كثير من الأحيان صعوبات مماثلة فيما يتعلق بوصولهم إلى نيويورك”.

وحاولت روسيا البيضاء حليفة موسكو تعديل القرار بحجب أي إشارة إلى أوكرانيا والسماح لأي زعماء بمخاطبة هذه الدورة عبر الفيديو. وتم رفض اقتراحها بعد حصوله على موافقة 23 دولة فقط مقابل رفض 67 وامتناع 27 عن التصويت.

    المصدر :
  • رويترز

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