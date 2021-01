الأمم المتحدة تطالب طهران بوقف إعدام شاب من أقلية البلوش

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إيران إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب ينتمي للأقلية البلوشية، بعد إدانته بالانتماء لجماعات “إرهابية”.

وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الرسمي “ندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جاويد دهقان”، البالغ من العمر 31 عاما.

كما طلبت المفوضية من طهران مراجعة جميع “أحكام الإعدام الأخرى بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.

🇮🇷#Iran: We strongly condemn the series of executions – at least 28 – since mid-December, including of people from minority groups. We urge the authorities to halt the imminent execution of Javid Dehghan, to review his and other death penalty cases in line with human rights law.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 29, 2021